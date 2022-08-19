إجتماع حاسم لـ"التغييريين" اليوم... هل يفترقون على وئام؟

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الإجتماع الذي سيعقده "النواب التغييريون" الـ13 اليوم سيكون حاسمًا لجهة تحديد خياراتهم السياسية، وذلك بعدما تبيّن بالممارسة اليومية أن لا قواسم مشتركة تجمع بينهم، أقّله بين الذين يعتبرون أنفسهم ميّالين طبيعيًا إلى "الخطّ "السيادي" من دون أن يُحسَبوا على أي جهة سياسية، وبين الذين يعتبرون أنفسهم أقرب إلى قوى "الممانعة"، وهم أقّلية.مصادر قريبة من الفريقين تقول إن ما يجمع النواب الـ13 من حيث توافقهم على رؤية مستقبلية للبنان بعيدًا عن الإصطفافات السياسية التقليدية هو أكثر مما يباعد بينهم في التوجهات السياسية، متوقعّة أن يشهد إجتماع اليوم بحثًا معمقًّا في الخيارات، بحيث يصار إلى إعتماد آلية التصويت على المواضيع التي يمكن أن تكون مثار خلاف محتمل. وهذه الآلية تقوم على إعتماد نسبة تسعة أصوات من أصل ثلاثة عشر ليكون أي قرار نافذًا وساري المفعول.ووفق هذه المصادر فإنه إحتُسب صوت إضافي إلى كل من النواب حليمة القعقور وابراهيم منيمنه وسينتيا زرازير، الذين يغردّون عادة خارج سرب الأكثرية الإفتراضية.وتستبعد هذه المصادر أن ينفخت "الدفّ ويتفرّق العشاق"، ولو على تفاهم ووئام.