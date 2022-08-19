Advertisement

لبنان

استعدادات لمسيرات شعبية لـ"التيار الوطني الحر".. وكلام باسيل شرارة الانطلاق

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-08-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-982170-637964937947567615.jpg
Doc-P-982170-637964937947567615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكل كلام رئيس"التيار الوطني الحر" امس في ظاهره استكمالا للحملة على "القوات اللبنانية"، لكنه في مضمونه الاعمق يؤشر الى خطوات تفيد المعلومات ان " التيار" ينوي القيام بها.
ومن خلال عودة باسيل الى اجواء العام 1990 وقوله " إن الهدف من وراء تمرّد العماد عون حينها ورفضه تسليم قصر بعبدا كان تحصيل الحقوق وتحصين صلاحيات رئاسة الجمهورية"، بدا واضحا ان الهدف الفعلي هو  تهيئة الاجواء لخطوات دستورية وشعبية مقبلة.
Advertisement
وتفيد المعلومات ان مجموعات من "التيار الوطني الحر" ومنها "الحرس القديم" ومنسقيات بعض المناطق وخاصةً المتن الجنوبي ، تتحضّر لتنظيم مسيرات الى "قصر الشعب" في بعبدا عند نقطة الصفر ، استعداد  لاطلاق شرارة التحرك من قبل قيادة "التيار".
وتضيف المعلومات "ان  هذه المسيرات ستحصل في نهاية أيلول وعند الإستحقاقات المصيرية مثل رئاسة الجمهورية والترسيم الحدودي،  إذا حصل ، كما أنها ستكون مسيرات دعم لرئيس الجمهورية في نهاية العهد وقبل مغادرته القصر الجمهوري.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-08-19
02:45 | 2022-08-19
02:41 | 2022-08-19
02:38 | 2022-08-19
02:37 | 2022-08-19
02:30 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website