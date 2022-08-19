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لبنان
استعدادات لمسيرات شعبية لـ"التيار الوطني الحر".. وكلام باسيل شرارة الانطلاق
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-08-2022
|
01:45
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شكل كلام رئيس"التيار الوطني الحر" امس في ظاهره استكمالا للحملة على "القوات اللبنانية"، لكنه في مضمونه الاعمق يؤشر الى خطوات تفيد المعلومات ان " التيار" ينوي القيام بها.
ومن خلال عودة باسيل الى اجواء العام 1990 وقوله " إن الهدف من وراء تمرّد العماد عون حينها ورفضه تسليم قصر بعبدا كان تحصيل الحقوق وتحصين صلاحيات رئاسة الجمهورية"، بدا واضحا ان الهدف الفعلي هو تهيئة الاجواء لخطوات دستورية وشعبية مقبلة.
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وتفيد المعلومات ان مجموعات من "التيار الوطني الحر" ومنها "الحرس القديم" ومنسقيات بعض المناطق وخاصةً المتن الجنوبي ، تتحضّر لتنظيم مسيرات الى "قصر الشعب" في بعبدا عند نقطة الصفر ، استعداد لاطلاق شرارة التحرك من قبل قيادة "التيار".
وتضيف المعلومات "ان هذه المسيرات ستحصل في نهاية أيلول وعند الإستحقاقات المصيرية مثل رئاسة الجمهورية والترسيم الحدودي، إذا حصل ، كما أنها ستكون مسيرات دعم لرئيس الجمهورية في نهاية العهد وقبل مغادرته القصر الجمهوري.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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