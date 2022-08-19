استعدادات لمسيرات شعبية لـ"التيار الوطني الحر".. وكلام باسيل شرارة الانطلاق

Advertisement

شكل كلام رئيس"التيار الوطني الحر" امس في ظاهره استكمالا للحملة على "القوات اللبنانية"، لكنه في مضمونه الاعمق يؤشر الى خطوات تفيد المعلومات ان " التيار" ينوي القيام بها.ومن خلال عودة باسيل الى اجواء العام 1990 وقوله " إن الهدف من وراء تمرّد العماد عون حينها ورفضه تسليم قصر بعبدا كان تحصيل الحقوق وتحصين صلاحيات رئاسة الجمهورية"، بدا واضحا ان الهدف الفعلي هو تهيئة الاجواء لخطوات دستورية وشعبية مقبلة.وتفيد المعلومات ان مجموعات من "التيار الوطني الحر" ومنها "الحرس القديم" ومنسقيات بعض المناطق وخاصةً المتن الجنوبي ، تتحضّر لتنظيم مسيرات الى "قصر الشعب" في بعبدا عند نقطة الصفر ، استعداد لاطلاق شرارة التحرك من قبل قيادة "التيار".وتضيف المعلومات "ان هذه المسيرات ستحصل في نهاية أيلول وعند الإستحقاقات المصيرية مثل رئاسة الجمهورية والترسيم الحدودي، إذا حصل ، كما أنها ستكون مسيرات دعم لرئيس الجمهورية في نهاية العهد وقبل مغادرته القصر الجمهوري.