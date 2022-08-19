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لبنان

جديد الارشادات الجامعية: "جيبو المازوت مع الاطروحة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2022 | 02:15
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فوجئ عدد من طلاب شهادة الدكتوراه، بطلب "غريب" من ادارة إحدى كليات  الجامعة اللبنانية، حيث تمنوا على الطلاب إحضار "غالونات" من مادة المازوت، في أثناء مناقشة أطروحات الدكتوراه، لكي تتمكن الادارة من تشغيل المولدات الكهربائية  وتأمين التكييف في الصالة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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