جديد الارشادات الجامعية: "جيبو المازوت مع الاطروحة"

فوجئ عدد من طلاب شهادة الدكتوراه، بطلب "غريب" من ادارة إحدى كليات الجامعة اللبنانية، حيث تمنوا على الطلاب إحضار "غالونات" من مادة المازوت، في أثناء مناقشة أطروحات الدكتوراه، لكي تتمكن الادارة من تشغيل المولدات الكهربائية وتأمين التكييف في الصالة.

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