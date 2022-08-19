30
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
34
o
بعلبك
27
o
بشري
31
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد منتصف الليل… أقفلوا الابواب جيدا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-08-2022
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشتكى العديد من المواطنين في طرابلس من عصابة تتنقل بعد منتصف الليل بُعيد إطفاء المولدات الكهربائية، حيث يخيّم الظلام على شوارع المدينة في ظلّ الغياب التام للتيار للكهربائي.
وأكد بعض الاهالي في مناطق متفرّقة أن أبواب بيوتهم بدت "مقروصة" وكأن احداً حاول الدخول اليها بدافع السرقة.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتشارٌ مسلح واشتباكات عنيفة في بيروت.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
انتشارٌ مسلح واشتباكات عنيفة في بيروت.. إليكم التفاصيل (فيديو)
09:52 | 2022-08-18
18/08/2022 09:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة كبيرة في برج حمّود وسقوط جرحى.. فيديو يرصد ما جرى
Lebanon 24
بلبلة كبيرة في برج حمّود وسقوط جرحى.. فيديو يرصد ما جرى
09:30 | 2022-08-18
18/08/2022 09:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
12:43 | 2022-08-18
18/08/2022 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن ارتفاع سعر الدولار.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن ارتفاع سعر الدولار.. هذا ما قد يفعله مصرف لبنان
10:29 | 2022-08-18
18/08/2022 10:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-08-19
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
05:00 | 2022-08-19
هل تتوحّد "القوّات" و"الكتائب" و"التيّار" ضدّ "حزب الله" وجنبلاط؟
04:56 | 2022-08-19
سجالٌ بين مستشار ميقاتي ووزير المهجرين على الهواء: قُم بإبراز مستنداتك الآن
06:30 | 2022-08-19
تطوّر حصل.. ما جديد قضية الاعتداء على نجل شخصية أمنية بارزة؟
06:20 | 2022-08-19
رسالة من ماكرون لعون... ماذا في مضمونها؟
06:19 | 2022-08-19
بشأن لبنان.. هذا ما ستشهده أميركا الأسبوع المقبل
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
19/08/2022 14:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
19/08/2022 14:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
19/08/2022 14:02:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact