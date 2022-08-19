بعد منتصف الليل… أقفلوا الابواب جيدا

Advertisement

اشتكى العديد من المواطنين في طرابلس من عصابة تتنقل بعد منتصف الليل بُعيد إطفاء المولدات الكهربائية، حيث يخيّم الظلام على شوارع المدينة في ظلّ الغياب التام للتيار للكهربائي.وأكد بعض الاهالي في مناطق متفرّقة أن أبواب بيوتهم بدت "مقروصة" وكأن احداً حاول الدخول اليها بدافع السرقة.