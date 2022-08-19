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لبنان

البنزين بين رفع الدعم والتهريب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2022 | 03:45
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مع الحديث عن توجّه لرفع سعر البنزين ورفع الدعم كلياً عنه ،بدأ بعض المواطنين بشراء كميات كبيرة منه لتخزينها، والاستفادة من فارق السعر، الا ان ذلك سيؤدي بطبيعة الحال الى ازمة شح المادة، تزامنا مع الحديث عن عودة نشاط التهريب الى سوريا عبر المعابر غير الشرعية بعد ان رفعت الدولة السورية سعر البنزين لديها الى ما يوازي 800 الف ليرة للصفيحة الواحدة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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