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لبنان

محاولة سرقة في أبي سمراء تحوّلت إلى تضارب بالسكاكين.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
19-08-2022 | 02:15
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أقدم شخصان ليل أمس، على محاولة سلب المدعو أ. ص. وابنه ف. ص. في محلة ابي سمراء، وهما يملكان بسطة لبيع العصير.
 
وبالتفاصيل، تطورت عملية السلب إلى تضارب بالسكاكين، ما أدى إلى إصابة أحد السارقين بطعنات خطيرة، ولاذ الثاني بالفرار.
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كما اصيب المدعو أ.ص. وابنه بطعنة سكين في اليد.
 
وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية، وتم توقيف الفاعل المصاب، ويدعى م. م. (سوري الجنسية)، وتم نقل المصابين الى مستشفى المظلوم لتلقي العلاج .
وبعد البحث والتحري، تمكنت القوى الأمنية من القاء القبض على الشخص الثاني ويدعى م. ج. (سوري الجنسية).
 
 
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