الحلبي يرفع الصوت: لإنقاذ التربية

شدد وزير التربية عباس الحلبي، عبر "صوت لبنان 100.5" على أنه يجب انقاذ التربية في لبنان وهذه عملية وطنية، مشيرا إلى أن بعض المدارس تتمادى برقم الاقساط وتفرض على الاهالي قيمة معينة في الفريش.

Advertisement