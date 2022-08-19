خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟

رأى الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أنّ "سعر الدولار في السوق السوداء هو سعرٌ اصطناعي"، مشيراً إلى أن "ارتفاعه مرتبطٌ بحجم تدخل مصرف لبنان الذي يبدو أن أخذ القرار بالحد من التدخل لمواكبة عملية رفع الدولار الجُمركي وربطها برفع رواتب القطاع العام".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، اعتبر فرح أنّ "مصرف لبنان يسمحُ بارتفاع سعر صرف الدولار تفادياً لطباعة العملة"، كاشفاً أن "سعر الدولار سيواصل ارتفاعه خلال الأيام المقبلة"، وأضاف: "من المؤكّد أن المواطن سيدفع الثمن وبالتالي يجب وضع خطّة انقاذ اقتصاديّة".