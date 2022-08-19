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لبنان

في حال إقرار الدولار الجُمركي.. إليكم كم سترتفع الأسعار

Lebanon 24
19-08-2022 | 02:57
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توقّعَ الخبير الاقتصادي البرُوفيسور جاسم عجاقة ارتفاعاً بالأسعار بنسبة 10% في حال تعديلِ الدولار الجُمركي، كاشفاً في الوقت نفسه أنّ "المواد الأولية التي ستدخل في صناعة السلع الغذائية سيطالها الدولار الجمركي"، ما يعني أنّ كلفة تلك السلع ستزداد. 
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال عجاقة: "على سبيل المثال، فإن الخبز هو مثالٌ حيّ، إذ أن أكياس النايلون ستأتي ضمن السلع التي سيطالها الدولار الجمركيّ وهو الأمر الذي سيشيرُ إلى زيادة في السّعر".
 
وشدّد عجاقة على ضرورة توحيد أسعار الصرف، مُتحدثاً عن بعض الإجراءات الضروريّة المواكبة لرفع الدولار الجمركي وأبرزها إقرار "الكابيتال كونترول" وضبط التهريب والتطبيقات التي تتلاعب بأسعار الصرف وقبول التّجار بالبطاقة المصرفية والأهم تأمين نمو اقتصادي.

لبنان

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