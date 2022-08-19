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لبنان

مفاجأة عن طقس لبنان خلال الأسبوع المقبل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-08-2022 | 03:09
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أشار الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، الى ان الموجة الحارة  التي تضرب لبنان تبدأ بالانحسار اعتباراً من يوم السبت وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية لشهر آب، وذلك بسبب ارتفاع قيم الضغط الجوي فوق شبه الجزيرة العربية والبحر الاحمر ، الى 999hpa، وهو ضغط المنخفض الهندي الحار، الامر الذي سيسبب بتراجع قوة الحرارة المُمدَّدة من مدار السرطان نحو جنوب اوروبا والشرق الاوسط، فتتراجع الحرارة بقاعاً بمعدل 5-6 درجات وتستقر ساحلاً على 31 درجة، وذلك حتى منتصف الاسبوع المقبل،
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قد يتساءل البعض ماذا تعني عبارة موجة حارة في لغة الطقس، واليكم التفسير العلمي:
عندما يسيطر طقس صيفي اعتيادي على المنطقة وتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها، تتدفق كمية هائلة من الهواء الساخن والحار من مدار السرطان عندما تنخفض قيم الضغط الجوي، نحو المناطق المجاورة، فيشكل هذا الهواء الحار موجة عملاقة تجتاح دول وجزء من قارات لأيام محددة، ترتفع خلالها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتعود الى معدلاتها فور تراجع ضغط المنخفض الهندي الذي يتلاعب بتوزيع الهواء الحار بين الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب اوروبا والهند،
وما تشير اليه حركة المنخفض الهندي منتصف الاسبوع المقبل، انّ قيم ضغطه ستعود وتتدنى بشكل ملحوظ، الامر الذي سيساهم بتدفق كمية هائلة من الهواء الساخن والحار نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط فنكون تحت تأثير موجة حارة ولاهبة بخاصة بين البقاع وسوريا والاردن فيما يكون الخط الساحلي بين سوريا ولبنان وفلسطين تحت تأثير رطوبة مرتفعة، ستحوّل الاجواء الى خانقة.

طقس يومي الجمعة والسبت: مشمس صيفي اعتيادي، حار في الدخل مع تشكل ضباب محلي على الجبال.
حالة البحر : منخفض الموج، حرارة المياه 29 درجة

الحرارة على الساحل ليوم الجمعة: 32 نهاراً و 27 ليلاً
في البقاع: 36-38 نهاراً و 22 ليلا
على الجبال 1200 متر: 30 نهاراً و 18
على الجبال 2000 متر: 28 نهاراً و 16 ليلا
‎الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 15 كم
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: 78 %ساحلاً و 55% بقاعاً
 
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