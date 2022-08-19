Advertisement

لبنان

حكمان في حقّ متّهمَين بأعمال إرهابية..ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 03:23
A-
A+
Doc-P-982202-637965015650114716.jpg
Doc-P-982202-637965015650114716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنائية، برئاسة العميد علي الحاج، حكمَين بالصورة الغيابية في حق المتهمَين الفارَين من وجه العدالة: صالح غوطاني وإبراهيم الخليل( فلسطينيان)، قضيا بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهما، وتقديم كل منهما بندقية حربية، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، وتنفيذ مذكرتي إلقاء القبض الصادرتين في حقهما، سنداً للمواد 335/ عقوبات و 5 و 6 من قانون 11/1/1958 و 72/ أسلحة وذخائر، وذلك لإقدامهما في مخيم عين الحلوة، على الإنخراط في مجموعة إرهابية مسلّحة بقصد إرتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والقيام بها، وحيازة أسلحة حربية من دون ترخيص.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-08-19
05:00 | 2022-08-19
04:56 | 2022-08-19
06:30 | 2022-08-19
06:20 | 2022-08-19
06:19 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website