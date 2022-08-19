قتيلة وجرحى بإشكال مسلح بين عدد من المهربين في هذه المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة إمرأة من التبعية السورية وإصابة أخرين، نتيجة إشكال مسلح وقع فجراً بين عدد من المهربين، على طريق المونسه - كفرتون في عكار.

وحضرت القوى الامنية الى المكان.

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وذكرت المعلومات الأولية أن المرأة حامل.