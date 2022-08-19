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لبنان

قتيلة وجرحى بإشكال مسلح بين عدد من المهربين في هذه المنطقة

Lebanon 24
19-08-2022 | 03:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة إمرأة من التبعية السورية وإصابة أخرين، نتيجة إشكال مسلح وقع فجراً بين عدد من المهربين، على طريق المونسه - كفرتون في عكار.
 
وحضرت القوى الامنية الى المكان.
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وذكرت المعلومات الأولية أن المرأة حامل.
 
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