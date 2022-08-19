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لبنان

سحب متصاعدة من العبدة.. ما مصدرها؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 03:43
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن السحب المتصاعدة من منطقة العبدة ناتجة عن حرق للنفايات، مشيرة الى أن لا أضرار في خط الأنابيب.
 
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