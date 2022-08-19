طابورٌ جديد يظهر في لبنان.. شاهدوا الصورة

تشهدُ محطّات المحروقات التابعة لـ"قوى الأمن الداخلي" طوابير طويلة للسيارات، وهو أمرٌ أدى إلى زحمة سير خانقة في الشوارع التي تضمّ تلك المحطات.

ورصدت عدسة "لبنان24" طابور سيارات أمام ثكنة الحلو في كورنيش المزرعة - بيروت، وذلك بسبب إقبال عناصر أمنية على تعبئة البنزين وفق بطاقاتٍ مخصصة لذلك.