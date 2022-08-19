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لبنان

حاولوا الدخول الى لبنان بطريقة غير شرعية.. فكان الجيش بالمرصاد لهم!

Lebanon 24
19-08-2022 | 04:07
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تمكن الجيش فجر اليوم، من تعقب "فان" ينقل سوريين دخلوا بطريقة غير شرعية الى لبنان، على طريق منجز - عكار، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وبعد ملاحقة "الفان" وإطلاق النار عليه، تم توقيف من بداخله، ونقلهم الى مركز للجيش للتحقيق.
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