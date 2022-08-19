تغريدة صباحية لافتة لـ"كريدية": لوين واصلين بعد؟

عدم ردع المعتدين على الشبكة الوطنية للإتصالات وعلى أجهزة ومعدات #أوجيرو تارة تخريباً وتارة سرقة، شجّع الزعران على التمادي أكثر في أفعالهم المشينة والإعتداء على أحد المستخدمين في الهيئة وسرقته أثناء تأديته عمله خدمةً للمواطنين.. لوين واصلين بعد ؟؟!!! @JohnnyCorm @MOT_LB @LebISF
— Imad Kreidieh (@ikreidieh) August 19, 2022
عدم ردع المعتدين على الشبكة الوطنية للإتصالات وعلى أجهزة ومعدات #أوجيرو تارة تخريباً وتارة سرقة، شجّع الزعران على التمادي أكثر في أفعالهم المشينة والإعتداء على أحد المستخدمين في الهيئة وسرقته أثناء تأديته عمله خدمةً للمواطنين.. لوين واصلين بعد ؟؟!!! @JohnnyCorm @MOT_LB @LebISF