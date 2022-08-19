تغريدة صباحية لافتة لـ"كريدية": لوين واصلين بعد؟

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غرّد مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية على حسابه عبر "تويتر"، كاتبا، "عدم ردع المعتدين على الشبكة الوطنية للإتصالات وعلى أجهزة ومعدات أوجيرو تارة تخريباً وتارة سرقة، شجّع الزعران على التمادي أكثر في أفعالهم المشينة".وأشار كريدية الى "الإعتداء على أحد المستخدمين في الهيئة وسرقته أثناء تأديته عمله خدمةً للمواطنين".وختم، "لوين واصلين بعد"؟