لقاء بين معوّض وفرونتسكا..هذا ما تم بحثه!

Advertisement

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض في دارته في بعبدا المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا يرافقها مستشارها السياسي لارس دي غير ومساعدها الخاص ميشال سيغان، وكان عرض لآخر التطوّرات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد.وناقش المجتمعون الاستحقاقات الدستورية المقبلة، أوّلها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالإضافة الى ضرورة القيام بالاصلاحات البنيوية التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان في ظلّ الأزمات المتفاقمة، كما اثنى معوض على دور الامم المتحدة في دعم سيادة لبنان واستقراره الاقتصادي والاجتماعي، مشدّداً على تطبيق القرارات الدولية.