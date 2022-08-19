هذا ما قاله مراد عن الدولار الجمركي!

غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على “تويتر” : "باختصار شديد طرح الدولار الجمركي اليوم ودون خطة اقتصادية واضحة من الحكومة مقرونة بتعديل رواتب القطاعين العام والخاص هو بمثابة إعدام لامكانات المواطنين في هذا الوقت الدقيق، لذلك يجب وقف القرار فورا إلى حين تعديل الرواتب وإقرار الموازنة بأرقام دقيقة وكل كلام سوى ذلك هرطقة".

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