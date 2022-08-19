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لبنان

سجالٌ بين مستشار ميقاتي ووزير المهجرين على الهواء: قُم بإبراز مستنداتك الآن

Lebanon 24
19-08-2022 | 04:56
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وقع سجالٌ مباشر على الهواء بين المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الأستاذ فارس الجميل، ووزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين بشأن موضوع النازحين السوريين وادعاءات حول قيام ميقاتي بإجراء تحويلات مالية. 
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وعبر قناة "الجديد"، قال الجميل إنّ "شرف الدين ذهب إلى سوريا بمسعى شخصي بشأن موضوع عودة النازحين"، وأضاف: "وزير شؤون المهجرين ذهب إلى دمشق على رأس وفدٍ حزبي، وملف النازحين عاد عملياً إلى صاحب العلاقة وهو وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار". 
 
وتوجّه الجميّل إلى شرف الدين مباشرةً بالقول: "الأخبار التي تتحدث عنها حول تحويلات مالية قام بها رئيس الحكومة غير صحيحة، وعليك إبراز المستندات بشأن ذلك الآن إن كان ما تقوله صحيحاً". 
 
وكان شرف الدين قال في حديثٍ عبر قناة "الجديد" إنّه "على خلاف مع الرئيس نجيب ميقاتي بكل ما يطرح من مواضيع اقتصادية وكل ما وصلنا إليه بموضوع النازحين".
 
وزعم شرف الدين أن "ميقاتي لا يريد تسهيل عودة النازحين إلى سوريا"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "رئيس الحكومة رفض اقتراح ضريبة التضامن الاجتماعي، وقال إنه سيضعها في خطة التعافي لكن ذلك لم يحصل".
 
 
 
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