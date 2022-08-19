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لبنان

حجّار: ميقاتي لديه التزام كبير بملف النازحين ولا أحد يريد إقصاء وزير شؤون المهجرين

Lebanon 24
19-08-2022 | 05:08
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أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لديه التزامٌ كبير بملف عودة النازحين السوريين، وأضاف: "ميقاتي كان يتحدث دائماً عن ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية بشأن النازحين، والجميع في لبنان يريدون عودة السوريين إلى بلدهم ولسنا في وارد حصول أي سجال".
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كلام حجّار جاء عبر قناة "الجديد"، وذلك رداً على تصريح سابق لوزير شؤون المُهجرين عصام شرف الدين بشأن ملف النازحين السوريين.
وفي حديثه، قال حجار إنّ "المطلوب هو أن نحتكم للقانون دائماً"، مشيراً إلى أن "ملف عودة النازحين مرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتابع شؤون النازحين بشكل مباشر في الميدان"، وأضاف: "الأمور واضحة ولا تحتاج إلى سجالات، وما من أحدٍ يريد إقضاء شرف الدين الذي لديه حماس لقضية عودة النازحين والتي تحتاجُ لإدارة هادئة".
وأكمل: "وزير شؤون المهجّرين صديق عزيز ومتحمّس لحل ملف عودة النازحين وليس صحيحاً أن هناك محاولة لإقصائه. لقد تحدثنا مؤخراً واتفقنا على عقد لقاء، كما أنه كان من المفترض أن يشارك في اللجنة الوزارية المعنية بملف النازحين لكنني تفاجأت بعدم حضوره".
وختم: "نحتاج لمتابعة ورشة إعادة النازحين السوريين والجميع في لبنان يريدون ذلك بشكل جيد ونأمل ألا يكون هناك أي خلاف في الداخل ولا حتى مع الأشقاء السوريين". 
 
وكان شرف الدين قال في حديثٍ عبر قناة "الجديد" إنّه "على خلاف مع الرئيس نجيب ميقاتي بكل ما يطرح من مواضيع اقتصادية وكل ما وصلنا إليه بموضوع النازحين".
وزعم شرف الدين أن "ميقاتي لا يريد تسهيل عودة النازحين إلى سوريا"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "رئيس الحكومة رفض اقتراح ضريبة التضامن الاجتماعي، وقال إنه سيضعها في خطة التعافي لكن ذلك لم يحصل".
 
 
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