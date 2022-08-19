عمره 15 سنة فقط... خرج منذ 3 أيّام من منزل ذويه ولم يعد فهل شاهدتموه؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:- موسى محمد عيتاوي (مواليد عام 2007، لبناني)الذّي غادر منزل ذويه الكائن في بلدة الكواشرة-عكار، بتاريخ 16/8/2022 ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر القبيات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.