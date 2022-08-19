ميقاتي يُشارك في وداع مكاري ويضع على نعشه وسام الأرز الوطني (صور)

شاركَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وداع نائب رئيس مجلس النواب الأسبق فريد مكاري في كنيسة دير سيدة البلمند، حيث وضع على نعشه بإسم رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديراً لعطاءاته ومسيرته السياسية، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء، وتقدم بالتعازي بإسمه وباسم رئيسيّ الجمهورية ومجلس النواب الى العائلة.

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وقبل وضع الوسام قال الرئيس ميقاتي: "أعتقد أن وقفتنا اليوم هي أصعب وقفة، لأننا نودع صديقاً عزيزاً، والقول المأثور يقول: لكل إمرء من إسمه نصيب، وفي الحقيقة كان الرئيس فريد مكاري، فريداً في كل شيء، فريداً في معاملته مع الناس، وفي مواقفه السياسية الجريئة، وفي عطائه. وفي القول المأثور أيضا أنه أبو النبلاء، أبا نبيل، فكان نبيلاً في كل معاملته مع الناس وفي عطاءاته وفي تفكيره. واليوم نودع ليس فقط دولة، ولا فقط رئيساً، بل نودع أبو نبيل الحبيب والعزيز على قلوبنا جميعاً".

أضاف: "أيها الفقيد الغالي، تقديراً لعطاءاتك من أجل لبنان ومسيرتك السياسية قرر فخامة الرئيس منحك وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، وكلفني أن أضعه على نعشك في يوم وداعك، وأن أتقدم بأحر التعازي بإسمه من العائلة الكريمة وأن أتقدم أيضا بالتعازي بإسم رئيس مجلس النواب الى العائلة".