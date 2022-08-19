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لبنان

بوحبيب بحث وطراف في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان وملف النزوح السوري

Lebanon 24
19-08-2022 | 05:54
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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف ،وتم البحث في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان وملف النزوح السوري.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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