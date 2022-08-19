بوحبيب بحث وطراف في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان وملف النزوح السوري

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان رالف طراف ،وتم البحث في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ولبنان وملف النزوح السوري.

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