"الأمن العام" يُوقف مطلوباً نفذ جرائم مروّعة.. من هو؟

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنه "الأمن العام تمكن من توقيف المطلوب للقضاء العراقي ياسر سبعاوي الناصري المتهم بتنفيذ عمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة انتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة".

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وفي حديثٍ عبر قناة "العراقية الإخبارية"، أشار إبراهيم إلى أن "الأمن العام اللبناني يعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول لاسيما العراق"، وأضاف: "نحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب ومع تطبيق القانون دون أي تدخلات وضغوطات، وهذا واجبنا تجاه أهلنا في العراق".

قال إبراهيم: "الجريمة هزت الضمير الانساني، واليوم وصلت مذكرة الإنتربول من الدولة العراقية".

يشار إلى أنّ الناصري هو ابن شقيق الرئيس العراقي السابق الراحل صدام حسين، وهو متهم بضلوعه في "مجزرة سبايكر" التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014 ضد قاعدة "سبايكر" الجوية العراقية، وذلك صبحية سيطرته على مدينة تكريت.

وحينها، راح ضحية المجزرة 1700 جندي ومتطوع من طلبة القوة الجوية في القاعدة، وفق ما ذكر تقرير سابق لصحيفة "الشرق الأوسط".