ملتقى التأثير المدني يطالب بإحياء "مناعة الانتماء الوطني" و"الحوكمة الرشيدة"

رأى ملتقى التاثير المدني أن من بين أسباب الويلات التي لحقت بالشعب اللبناني يعود إلى فقدان مناعة الانتماء الوطني وانعدام الأخلاق في الشأن العامّ.

وغرد عبر حسابه الخاص على تويتر فقال: "ان مكمَنُ الخَلَلِ البنيويّ الذي جرّ على الشَّعبِ اللُّبناني كُلَّ الويلات قائمٌ في فُقدان مناعةِ الإنتماء الوطنيّ، وانعدام الأخلاق في الشأن العامّ، و التَّدمير - المنهجيّ للفضاء العام".

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واضاف الملتقى في تغريدته: "ان الحاجَةُ مُلِحَّة لإعادة بناء هذا الفضاء العامّ بالاستِناد إلى قيمة الإنسان - المواطن و الحوكمة الرَّشيدة".

وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة ونشر الى جانبها صورة للعلم اللبناني تحيط به ايادي المكونات اللبنانية للتعاون في حمايته.