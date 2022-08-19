Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني يطالب بإحياء "مناعة الانتماء الوطني" و"الحوكمة الرشيدة"

Lebanon 24
19-08-2022 | 06:07
A-
A+
Doc-P-982262-637965114202329856.jpg
Doc-P-982262-637965114202329856.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى ملتقى التاثير المدني أن من بين أسباب الويلات التي لحقت بالشعب اللبناني يعود إلى فقدان مناعة الانتماء الوطني وانعدام الأخلاق في الشأن العامّ.
 
وغرد عبر حسابه الخاص على تويتر فقال: "ان مكمَنُ الخَلَلِ البنيويّ الذي جرّ على الشَّعبِ اللُّبناني كُلَّ الويلات قائمٌ في فُقدان مناعةِ الإنتماء الوطنيّ، وانعدام الأخلاق في الشأن العامّ، و التَّدمير - المنهجيّ للفضاء العام". 
Advertisement
واضاف الملتقى في تغريدته: "ان الحاجَةُ مُلِحَّة لإعادة بناء هذا الفضاء العامّ بالاستِناد إلى قيمة الإنسان - المواطن و الحوكمة الرَّشيدة".
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة ونشر الى جانبها  صورة للعلم اللبناني تحيط به ايادي المكونات اللبنانية للتعاون في حمايته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-08-19
05:00 | 2022-08-19
04:56 | 2022-08-19
06:00 | 2022-08-19
10:43 | 2022-08-19
10:24 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website