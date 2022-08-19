Advertisement

لبنان

مُفاجأة عن استعدادات إسرائيلية بشأن لبنان.. هكذا سيبدأ "الرّد العسكري"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-08-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-982265-637965117304805087.jpg
Doc-P-982265-637965117304805087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال موقع "واللا" الإسرائيلي في تقريرٍ جديدٍ له ترجمه "لبنان24" أنه "التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تشيرُ إلى أنّه إذا لم تتوصّل تل أبيب إلى اتفاق نهائي مع لبنان بشأن ملف الحدود البحرية، فإن حزب الله سيحاول إسداء ضربة تلحق الأذى بإسرائيل وذلك من أجل الاستفزاز". 
Advertisement

وأشار الموقع إلى أنّ نشاط ضخّ الغاز من حقل كاريش سيبدأ خلال شهر أيلول المقبل، في حين نقل عن مسؤول أمنيّ كبيرٍ قوله إن "الجيش الإسرائيلي مُستعد لأي تطور، كما أنه جاهز لمواكبة الوضع الذي ستشهدهُ أيام المعركة ضدّ حزب الله". 

وأضاف المسؤول الأمني: "من حيث المبدأ، فإن التوترات الأمنية لا ينبغي أن تؤدّي إلى مواجهة عسكرية، لأنّ مجال الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة كبيرٌ للغاية".

وتابع: "فعلياً، فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ الجيش الإسرائيلي يستعدّ للتصعيد على مختلف السيناريوهات. نحنُ نتحضر كما فعلنا في المرة السابقة".

وأشار المسؤول إلى مسألة اعتراض الجيش الإسرائيلي لـ4 طائرات من دون طيار كان "حزب الله" أطلقها باتجاه منصة "كاريش" مطلع تموز الماضي، وأضاف: "بناء على ما حصل، تُجري شعبة المخابرات والقوات الجوية والبحرية تقييمات لكل ما يرتبط بحزب الله وبشأن ما فعله، كما أن التقييم مستمر أيضاً بشأن الأنظمة الدفاعية. ومع اقتراب شهر أيلول، سيتم رفع مستوى اليقظة والمراقبة". 

وبحسب "واللا"، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال في محادثات مُغلقة مؤخراً إن "الحكومة الإسرائيلية لن تتردّد في اتخاذ زمام المبادرة في المجال العسكري". 

بدوره، قال مصدرٌ أمني آخر إنه "إذا اكتشفت المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة نوايا عدوانية مُحددة من جانب حزب الله، فإنه سيتم تقييم الوضع الأمني، وبناء عليه سيبدأ ردّ عسكري من أجل منع أو تعطيل أي عملية". 

المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-08-19
05:00 | 2022-08-19
04:56 | 2022-08-19
10:43 | 2022-08-19
10:24 | 2022-08-19
10:15 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website