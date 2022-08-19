رسالة من ماكرون لعون... ماذا في مضمونها؟

تسلّم رئيس الجمهوريّة ميشال عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شكره فيها على رسالة التهنئة التي وجهها إليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، وشدد الرئيس الفرنسي على حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية - الفرنسية.

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واطلع رئيس الجمهورية من وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري على اجواء زيارته ووزير السياحة الى الدوحة، وبحث معه في أوضاع المؤسسات الاعلامية الرسمية.

واسقبل عون سفير لبنان لدى السنغال سامي حداد، وعرض معه اوضاع الجالية اللبنانية في السنغال، والعلاقات اللبنانية - السنغالية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كذلك، عرض عون مع النائب جيمي جبور شؤون الساعة وحاجات منطقة عكار.