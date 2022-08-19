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لبنان

بشأن لبنان.. هذا ما ستشهده أميركا الأسبوع المقبل

Lebanon 24
19-08-2022 | 06:19
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يستعدّ مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لزيارة الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل، وذلك من أجل إجراء محادثات مع الأميركيين بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
 
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ووفقاً لموقع "واللا" الإسرائيلي، فإن هذه النقاشات المنتظرة تأتي بهدف توقيع اتفاقٍ مع لبنان حول الملف الحدودي. 
 
وكان الموقع الإسرائيلي أشار في تقرير له ترجمه "لبنان24" إلى أنّ "التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي تشيرُ إلى أنّه إذا لم تتوصّل تل أبيب إلى اتفاق نهائي مع لبنان بشأن ملف الحدود البحرية، فإن حزب الله سيحاول إسداء ضربة تلحق الأذى بإسرائيل وذلك من أجل الاستفزاز". 
 
وأشار الموقع إلى أنّ نشاط ضخّ الغاز من حقل كاريش سيبدأ خلال شهر أيلول المقبل، في حين نقل عن مسؤول أمنيّ كبيرٍ قوله إن "الجيش الإسرائيلي مُستعد لأي تطور، كما أنه جاهز لمواكبة الوضع الذي ستشهدهُ أيام المعركة ضدّ حزب الله". 
 
(رصد لبنان24)
 
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