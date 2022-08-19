تطوّر حصل.. ما جديد قضية الاعتداء على نجل شخصية أمنية بارزة؟

بعد عملية رصدٍ ومتابعة، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيف 6 أشخاص بتهم سرقة بقوة السلاح.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تبين أن الموقوفين هم الذين اعتدوا مؤخراً على نجل شخصية أمنية بارزة، يوم الأربعاء الماضي، على أوتوستراد شكا - الهري.

Advertisement