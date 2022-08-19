31
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تطوّر حصل.. ما جديد قضية الاعتداء على نجل شخصية أمنية بارزة؟
Lebanon 24
19-08-2022
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد عملية رصدٍ ومتابعة، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيف 6 أشخاص بتهم سرقة بقوة السلاح.
ووفقاً لمعلومات
"لبنان24"
، فقد تبين أن الموقوفين هم الذين اعتدوا مؤخراً على نجل شخصية أمنية بارزة، يوم الأربعاء الماضي، على أوتوستراد شكا - الهري.
Advertisement
وبحسب
تقريرٍ لـ"لبنان24"
، نُشر أمس الخميس، فإنه "أثناء عودة نجل الشخصية الأمنية إلى منزله الكائن في احدى البلدات الشمالية، اعترض مسلحان طريقه ليتمّ اقتياده برفقة من معه الى أحد الأحراج وسلبه سيارته من نوع "سوبر شارج" ومبلغاً من المال كان بحوزته، بالاضافة الى هاتفين خلويين وسلاسل ذهبية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. مذيعة الـ"أم تي في" السابقة تدخل القفص الذهبي (صورة)
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
بُشرى بشأن البنزين.. إليكم آخر المستجدات
12:43 | 2022-08-18
18/08/2022 12:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
Lebanon 24
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
02:30 | 2022-08-19
19/08/2022 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار قريباً.. هل سينخفض؟
02:38 | 2022-08-19
19/08/2022 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-08-18
18/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2022-08-19
5 أحداث حاسمة ينتظرها لبنان.. ما الذي سيجري خلال أشهر؟
05:00 | 2022-08-19
هل تتوحّد "القوّات" و"الكتائب" و"التيّار" ضدّ "حزب الله" وجنبلاط؟
04:56 | 2022-08-19
سجالٌ بين مستشار ميقاتي ووزير المهجرين على الهواء: قُم بإبراز مستنداتك الآن
06:00 | 2022-08-19
مُفاجأة عن استعدادات إسرائيلية بشأن لبنان.. هكذا سيبدأ "الرّد العسكري"
10:43 | 2022-08-19
أطلق النار عليه وأصابه برقبته... إليكم تفاصيل ما جرى في باب الرمل
10:24 | 2022-08-19
مخابرات الجيش أوقفت شخصاً في سحمر... وهذا ما اعترف به
فيديو
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو
00:38 | 2022-08-17
19/08/2022 17:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
بسبب ألفاظ جريئة في أغنيتها.. فنانة لبنانية تتعرض للهجوم والانتقادات (فيديو)
04:45 | 2022-08-16
19/08/2022 17:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
19/08/2022 17:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact