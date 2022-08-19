Advertisement

لبنان

تطوّر حصل.. ما جديد قضية الاعتداء على نجل شخصية أمنية بارزة؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-982273-637965128623471058.jpg
Doc-P-982273-637965128623471058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد عملية رصدٍ ومتابعة، تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيف 6 أشخاص بتهم سرقة بقوة السلاح.
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تبين أن الموقوفين هم الذين اعتدوا مؤخراً على نجل شخصية أمنية بارزة، يوم الأربعاء الماضي، على أوتوستراد شكا - الهري.
Advertisement
وبحسب تقريرٍ لـ"لبنان24"، نُشر أمس الخميس، فإنه "أثناء عودة نجل الشخصية الأمنية إلى منزله الكائن في احدى البلدات الشمالية، اعترض مسلحان طريقه ليتمّ اقتياده برفقة من معه الى أحد الأحراج وسلبه سيارته من نوع "سوبر شارج" ومبلغاً من المال كان بحوزته، بالاضافة الى هاتفين خلويين وسلاسل ذهبية.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2022-08-19
05:00 | 2022-08-19
04:56 | 2022-08-19
06:00 | 2022-08-19
10:43 | 2022-08-19
10:24 | 2022-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website