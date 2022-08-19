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لبنان

قبلان دعا الى إعلان حال طوارئ وطنية: لبنان مهدد بدولته وقطاعاته ووجوده

Lebanon 24
19-08-2022 | 07:10
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ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أشار فيها إلى أن "العالم يعيش وحشية ليس لها سابق، ولبنان جزء رئيسي من دوّامة أزمة عالمية، تضرب المنطقة"، ووجه خطابه للقوى السياسية بالقول:"البلد منهك، ويعيش في قعر كارثة تطحن الدولة وناسها، وانهيار مشروع الدولة بكامله يعني حرباً أهلية، والحلّ يكمن بإنقاذ مشروع الدولة، ولكن للأسف النكايات السياسية تمنع الإنقاذ، الحلّ يمرّ عبر حكومة الممكن، لمنع الفراغ الرئاسي، لأن تفريغ الدولة من القرار السياسي حتماً سيقضي على الدولة والبلد والناس". 
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كما لفت  إلى أن "لبنان في وضع حرج واستثنائي جداً، لأن الانهيار شامل (مالي ونقدي واقتصادي ومعيشي وحكومي)، فضلاً عن شلل الدولة، وانهيار وظيفتها، إلا الأمن، لذلك المطلوب إعلان حال طوارئ وطنية، لأن لبنان مهدد بدولته وقطاعاته ووجوده، والضرورة تلزمنا سريعاً تشكيل حكومة، إلا أننا لا نريد حكومة بأجندة مقابر". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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