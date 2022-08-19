بعد حديث عن فقدان حليب الاطفال.. وزارة الصحة توضح

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي:تؤكد وزارة الصحة العامة أن كمية عبوات حليب الأطفال التي تم توزيعها في الأسبوعين الأخيرين على 2988 صيدلية في مختلف المناطق اللبنانية بلغت أكثر من عشرة أطنان، حيث من المفترض أن تكفي هذه الكمية السوق حتى تشرين الأول المقبل.وفي التفاصيل أن التوزيع تم كالتالي:39983 علبة Nursie كالتالي:25668 علبة Nursie15703 علبة Nursie 2 400 GR8612 علبة Nursie Specials.53286 علبة Aptamil كالتالي:19373 علبة Aptamil Stage122142 علبة Aptamil Stage211771 علبة Aptamil Special Formula26563 علبة Novalac كالتالي:10094 علبة Novalac1 400GR4269 علبة Novalac 2 400GR2891 علبة Novalac2 800 GR1824 علبة NovalacAC 400GR416 علبة NovalacAD 600GR3021 علبة NovalacAR1 400 GR 1251728 علبة NovalacIT1 400GR 125651 علبة NovalacIT2 400GR 1251657 علبة NovalacIT3 800 GRكما من المفترض أن يتم توزيع كميات إضافية من حليب الأطفال الأسبوع المقبل كالتالي:40008 علبة Similac5758 علبة Nursie1 400GR484 علبة Nursie Comfort1 400 GR3120 علبة NursieCT 400GR23172 علبة Nursie AR 1 400GR9032 علبة PRE Nursie 400GR2708 علبة Aptamil AR 400GR5120 علبة Aptamil Comfort 2 400GRبناء عليه، تستغرب الوزارة ما يتردد عن فقدان الحليب في السوق وتأسف لفقدان الشعور بالتضامن والمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، خصوصًا إذا ما كان السبب تكديس العبوات واحتكارها لاعتقاد لدى البعض بأنه يمكن أن يستفيد من إرتفاع محتمل لسعرها في المرحلة المقبلة.إن الوزارة تجدد دعوتها جميع المعنيين إلى عدم تكرار تجربة الإحتكار غير الإنسانية والإضطرار إلى تلف بضاعة منتهية الصلاحية في مقابل حرمان الأطفال حقهم الطبيعي بالتغذية".