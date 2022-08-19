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لبنان
"اللقاء الأرثوذكسي" يرثي فريد مكاري: فليكن ذكرك مؤبداً
Lebanon 24
19-08-2022
|
07:25
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أصدر اللقاء الأرثوذكسي بياناً، اليوم الجمعة، رثى فيه نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري الذي وافته المنية قبل يومين إثر صراعٍ مع المرض.
وقال اللقاء في بيانه: "في يوم عودتك الى تراب الكورة تلفنا جميعاً في اللقاء الأرثوذكسي أعمق مشاعر الحزن والأسى. نحن نعلم يا دولة الرئيس فريد مكاري أنك انتقلت الى جوار الرب حاملاً غصة في قلبك على وطن أعطيته الكثير في حياتك.
رحلت أيها المستقيم الرأي فخسر لبنان واللبنانيون رجلاً وطنياً حوارياً معتدلاً مجبولاً بالصلابة والمحبة والوفاء، فلك منا وافر الشكر والاحترام يا أبو نبيل الأرثوذكسي الأصيل ونردد عاليا:" فليكن ذكرك مؤبداً.. المسيح قام.. حقاً قام".
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