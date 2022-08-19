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لبنان

وزير الماليّة يُوقّع 3 قرارات... ما هي؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 08:26
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل السفيرة الأميركية لدى لبنان دورثي شيا، وعرض مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي ميرزا حسن لتفاصيل مسار القروض المرتبطة بالقمح والكهرباء وبعض المشاريع التنموية، ومع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان Joanna Wronecka للمرحلة التي بلغتها الموازنة والتعاون مع صندوق النقد الدولي.
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وكان الوزير الخليل وقّع 3 قرارات تقضي بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول:
"تمدد لغاية 24/08/2022 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وجاء في القرار الثاني:
"تمدد لغاية 31/8/2022، مهلة استحقاق الأقساط الضريبية التي استحقت خلال الفترة من 13/6/2022 إلى 31/7/2022 ".
وجاء في القرار الثالث:
"تمدد لغاية 31/8/2022، مهلة تصريح المؤسسات المالية الملزمة بالإبلاغ المنصوص عنها في البند 3 من المادة الخامسة من المرسوم 1022 لعام 2022 عن معلومات العام  2021".

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