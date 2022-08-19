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لبنان

عقد قران جماعي لـ32 شابا وشابة في الضنّية

Lebanon 24
19-08-2022 | 08:40
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أقام إتحاد جمعيات الضنية، للمرة الثالثة على التوالي، عقد قران جماعيا لـ32 شاب وشابة من أبناء الضنية في حفل نظم في قصر الهدى ببلدة بخعون، بحضور النائب عبد العزيز الصمد، الشيخ فؤاد اسماعيل ممثلاً القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، وشخصيات معنية. 
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وبعد تقديم دروع تكريمية للمساهمين في الحفل تقديراً لجهودهم، بدأ مشايخ إجراء عقود الزواج للعرسان بمساعدة مشايخ المحكمة الشرعية في بلدة سير.
المصدر: الوكالة الوطنية
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