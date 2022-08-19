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لبنان

الراعي التقى عضو كتلة التجديد وشخصيات

Lebanon 24
19-08-2022 | 09:10
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ستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الديمان، عضو كتلة "التجديد" النائب اديب عبد المسيح وعرض معه الوضع العام لا سيما الاستحقاق الرئاسي.
 
بعد اللقاء قال النائب عبد المسيح: "كان موضوع الاستحقاق الرئاسي في صلب ما عرضناه مع غبطته، وقد شددت في خلاصة الحديث مع البطريرك على ان موضوع الرئاسة يرتكز على ثلاثة محاور: اولا، وحدة الصف والعمل الجاري بين جميع الافرقاء السياديين في المجلس النيابي، والاهم بالنسبة لنا هو الحوار ووحدة الصف والجمع وعدم التفرقة".
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وتابع: "الموضوع الثاني هو القضاء واستقلاليته عن السلطة الضاغطة والخانقة عليه والمتحكمة بقراراته. وثالثا لاتفاق على شخصية سيادية يتوافق عليها جميع اللبنانيين،  شخصية ليست فقط للطائفة المارونية،  لا نريد ان يكون رئيس مجلس النواب فقط للطائفة الشيعية او رئيس الوزراء فقط للطائفة  السنية، نريد رئيسا ورؤساء لجميع الطوائف اللبنانية. رئيس يتوافق عليه الجميع".
 
لقاءات
واستقبل البطريرك الراعي وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل ثم السفير اللبناني في روسيا الإتحادية شوقي بو نصار الذي عرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين واوضاع الجالية اللبنانية هناك.

وكان البطريرك الراعي استقبل صباحا رئيس مؤسسة بابايا علاء جلوس على رأس وفد ضم الشيخ أبو عدنان سيف العويد.  وأشار جلوس بعد اللقاء الى انه وضع البطريرك في أجواء الاشكال الذي حصل اخيرا في المؤسسة طالبا بركته ودعمه.
المصدر: الوكالة الوطنية
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