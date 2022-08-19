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لبنان

الخير عرض مع دبوسي لمشاريع إستراتيجية تنطلق من طرابلس الكبرى

Lebanon 24
19-08-2022 | 10:15
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زار النائب أحمد الخير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في مكتبه، وجرى البحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي تستدعي مقاربتها بمشاريع إستراتيجية تنطلق من طرابلس الكبرى تنهض بالإقتصاد الوطني وتفتح الآفاق واسعة أمام إستثمارات تلعب دوراً حيوياً ومحورياً في تطوير وتحديث خدمات كل المرافق  العامة من مرفأ ومطار ومنطقة اقتصادية والتي تشكل المنظومة الاقتصادية المتكاملة الحاضنة الاساسية لتلك المشاريع التطويرية.
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وتحدث دبوسي، فلفت الى أن مجمل المشاريع الإنمائية التي تعتمدها غرفة طرابلس الكبرى من منظومة اقتصادية ومشاريع تسعى لتوفير الامن الغذائي، تتطلب المتابعة والعمل المشترك على بلورة الاطر التشريعية التنظيمية لتأخذ مكانها على خارطة الاقتصاديات العالمية.

من جهته، أكد النائب الخير، "أهمية مشاريع غرفة طرابلس الكبرى الوطنية والدولية، لما تنطوي على أفكار جوهرية وتستند على خيارات مناسبة، ونحن نقف الى جانب الرئيس دبوسي  كفريق عمل متجانس، بحيث اننا نرى انه لا يجوز التأخير في تنفيذ تلك المشاريع الحيوية ويجب أن تتسم بطابع الاولوية لأهميتها الحيوية والإستراتيجية.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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