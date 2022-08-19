5 أشخاص يقعون بقبضة "قوى الأمن" في ضهر البيدر.. ما هي جرائمهم؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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"1- بتاريخ 7/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخصٍ يقود درّاجة آليّة نوع " لينهاي" صنع /2014/ ويدعى: ك. ش. (مواليد عام 2006، لبناني). ومن خلال المتابعة، تبيّن أنّ الدرّاجة المذكورة قد سُرقت منذ حوالَي 4 أشهر من محلّة الروشة.كذلك، ضُبط بحوزة "ك.ش." مسدّس خُلّبي يستخدمه في عمليّاته.وعند السّاعة 20.30 من تاريخ 8/8/2022، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر بـ4 أشخاص كانوا على متن آليّة "نوع نيسان" وهم السوريّون:م. م. (مواليد عام 1997)أ. ق. (مواليد عام 1999)م. ب. (مواليد عام 2000)ف. ر. (مواليد عام 2000)