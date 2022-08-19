نصرالله يُحدّد لحظة "التصعيد".. هذا ما قاله عن الغاز وحقل "كاريش"

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله أنّه ما من شيء في لبنان مرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن "ملفي ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل واستخراج الغاز من حقل كاريش لا علاقة لهما بالاتفاق النووي لا من قريب ولا من بعيد سواء وُقّع من جديد هذا الاتفاق أو لم يُوقّع".

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وأردف: "بعد أيام لدينا استحقاق مهم بشأن ترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز من حقل كاريش و ما أدراك ما كاريش. إن لم يحصل لبنان على ما يطالب به بترسيم الحدود وملف النفط، فإننا ذاهبون إلى تصعيد، وفي حال حصل على ما يريده فإننا ذاهبون إلى الهدوء، ونؤكد أننا غير ملتزمين بما سيحصل على صعيد الملف النووي الإيراني وعلى الجميع أن يعلموا ذلك".

وأضاف: "العين على الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي لا يزال يضيع الوقت، وأقول بأن المدة المرتبطة بحراكه ضاقت تماماً".

وفي خطاب له خلال احتفالية وضع حجر الأساس لـ"معلم جنتا السياحي الجهادي"، تطرّق نصرالله إلى ملف الدولار الجمركي، وقال: "إن تحديد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجُمركي هو قفزة كبيرة ومُضرّة. نناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون بإعادة النظر في سعر الدولار الجمركي باعتبار أن مبلغ الـ20 ألف ليرة للدولار هو مبلغٌ كبير، وكونه لا يوجد حكومة، فإن ما يتبين هو أنّ إقرار الدولار الجمركي قد يكون عبر مرسوم".

وفي الملف الحكومي، شدّد نصرالله على ضرورة مواصلة الجهد لتأليف حكومة في لبنان، وقال: "نريد حكومة فاعلة وحقيقية تؤدّي دورها من أجل خدمة الناس".

وفي سياق خطابه، توقف نصرالله عند حادثة انسحاب الشاب اللبناني شربل أبو ضاهر من بطولة العالم للفنون القتالية في أبو ظبي بعدما تبين أن منافسه إسرائيلي.

واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" أن "موقف أبو ضاهر هو بطولي وعنوان من عناوين المقاومة"، متوجهاً إلى أبو ضاهر وعائلته بالتحية، وقال: "نعبر لهم عن اعتزازنا وفخرنا بهذا الموقف".