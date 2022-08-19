"الخارجية": نتابع عن كثب قضية اللبناني الموقوف في أذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية والمُغتربين في بيان، اليوم الجمعة، أنها تتابع عن كثب قضية المُواطن اللبناني الموقوف في أذربيجان ڤيكين أولجكجيان منذ اعتقاله في ناغورني كاراباخ العام 2020، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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