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لبنان

"الخارجية": نتابع عن كثب قضية اللبناني الموقوف في أذربيجان

Lebanon 24
19-08-2022 | 12:01
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أعلنت وزارة الخارجية والمُغتربين في بيان، اليوم الجمعة، أنها تتابع عن كثب قضية المُواطن اللبناني الموقوف في أذربيجان ڤيكين أولجكجيان منذ اعتقاله في ناغورني كاراباخ العام 2020، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
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وأشارت الوزارة إلى أنّ سفارة لبنان في طهران تقدّمت مؤخراً بطلبٍ رسمي إلى السلطات الأذربيجانية المعنية لإتاحة فرصة اللقاء المباشر مع السيد أولجكجيان في مكان توقيفه في أذربيحان، لافتة إلى أنها "ما زالت تتابع جهودها للاستحصال على الأذونات الرسمية اللازمة لذلك بالسرعة الممكنة".
 
 
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