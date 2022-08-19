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لبنان

لسكّان الضاحية الجنوبية.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
19-08-2022 | 12:42
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أعلن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في بيان، اليوم الجمعة، "التوقف عن إصدار تسعيرة المقطوعة التوجيهية للمولدات التي كانت تصدر شهرياً"، مشيراً إلى أنه "على مسؤولي المولدات التي تبيع الكهرباء تركيب العدادات لكل المشتركين والالتزام بشكل نهائي بالتسعيرة التي تصدر شهرياً عن وزارة الطاقة والمياه".
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ولفت الاتحاد الى أنه "سيتلقى الشكاوى الخاصة بحق المخالفين لتسعيرة الكيلوواط وبحق الممتنعين عن تركيب العدادات"، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
 
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