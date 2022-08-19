"المخابرات" توقف سورياً لقيامه بعمليات سرقة وتخريب في سُحمر

ألقت مديرية المخابرات في الجيش القبض على شخص من ضمن عصابة سرقة كانت تقوم بالاعتداء على أملاك المواطنين في بلدة سحمر والجوار.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فإنه بعد عملية رصد ومتابعة، استطاعت عناصر المخابرات إلقاء القبض على "ف.ق" سوري الجنسية. وبعد التحقيق معه، اعترف بأنه قام بعدد من عمليات السرقة، والتكسير والتخريب لبعض المنشآت من بينها الملعب البلدي في سحمر، حيث تمت سرقة معدات من المقهى التابع للملعب بعد تكسيره والعبث بمحتوياته.

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