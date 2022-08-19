حول ملف رفع الدولار الجُمركي.. هكذا علّق سامي الجميل

علق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل على مسألة رفع تعرفة الدولار الجمركي، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "رفع الضرائب والرسوم دون القيام بالتوازي بضبط الحدود وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش الاقتصاد اللبناني وجذب الاستثمارات سيقضي على ما تبقّى من اقتصاد وحياة في البلد. ألم تتّعظوا من الخطأ الجسيم الذي ارتكبتموه في الـ2017 بالرغم من تحذيراتنا المتكررة عندما زدتم الضرائب وسرّعتم الانهيار؟".

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