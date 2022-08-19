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لبنان

سبب ارتفاع الدولار ينكشف.. هل من انخفاض قريب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-08-2022 | 13:28
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كشف أحد الصرّافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إن "هناك معلومات تشيرُ إلى أن هناك جهاتٍ عديدة طلبت مبالغ هائلة وطائلة من الدولار خلال الأيام الماضية"، مشيرة إلى أن "حجم التداول ضمن المنصات المحددة لذلك قد يتجاوز الـ34 ألف ليرة في أي لحظة وفق ما تكشفه نقاشات بين صرافين". 
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ولفت إلى أنّ ما يجري قد يكون مرتبطاً باندفاع التجار نحو طلب كمية هائلة من الدولار بغية استيراد وتخزين السلع في ظلّ الحديث عن إمكانية رفع الدولار الجُمركي، وأضاف: "بالنسبة للسوق الموازية، الضغط كبير ويزداد يومياً، وهناك طلب كبير على الدولار. أما بالنسبة للمواطنين، فإن هناك تريثاً في بيع الدولار باعتبار أن سعره سيزدادُ تباعاً، وإن كان هناك مبيع فإنه يحصل بشكل متتابع ومُقنّن".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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