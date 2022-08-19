"تضامن كامل".. "الخارجية" عزت الجزائر بضحايا الحرائق

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تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين بـ"أحر التعازي من الجزائر حكومة وشعباً، لا سيما أسر ضحايا الحرائق التي اجتاحت العديد من المحافظات الجزائرية"، متمنية "الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".وجددّت الوزارة "تعاطفها وتضامنها الكامل مع الجزائر الشقيقة التاريخية للبنان".