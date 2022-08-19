أمرٌ في لبنان يُخيف إسرائيل بشدّة.. ما سيحصل خلال أي معركة ليس سهلاً!

ذكرَ تقرير جديد لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "حزب الله يعتبر أخطر عدو لإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الدليل على ذلك ظهر خلال التوترات الأخيرة التي ترافقت مع ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".

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وأشار التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي انشغل خلال السنوات الأخيرة بتحسين الاستعدادات للحرب على الجبهة الشماليّة مع لبنان وتحديداً ضد حزب الله"، وأضاف: "الوحدات العسكرية المختلفة تتدرّب، كما تم شراء أسلحة في إطار التجهيز المطلوب. وفي حالة الصراع مع حزب الله، فإن لدى الجيش الإسرائيلي خطة يرى كبار الضباط أنها تنطوي على إمكانية ضرب القدرات العسكرية للحزب".

وأردف: "تشيرُ التقديرات إلى أنه سيكون هناك عدد هائل من القتلى المدنيين في لبنان خلال الأيام الأولى من أي معركة. مع هذا، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه تحدياً بشأن ميزة الحرية الجوية المُطلقة التي كانت تتمتع بها إسرائيل، وذلك بسبب قوة حزب الله المتزايدة".

وأكمل التقرير: "لسنوات عديدة، عمِلَ سلاح الجو في لبنان على قاعدة أنه كان اللاعب الوحيد فقط في الميدان، لكن أنظمة الدفاع الجوي الجديدة التي يمتلكها حزب الله عملت على تغيير الصورة. حالياً، فإن مزايا سلاح الجو ما زالت واضحة، ولكن في أوقات التوتر في إسرائيل، فإنه يجب التفكير ملياً قبل إرسال طائرة من دون طيار للتحليق في سماء لبنان".