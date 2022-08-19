سعر صرف الدولار مساء... كم بلغ؟

سجل سعر صرف دولار السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 33325 و33375 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح صباحاً ما بين 33100 و33200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.