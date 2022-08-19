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لبنان

سعر صرف الدولار مساء... كم بلغ؟

Lebanon 24
19-08-2022 | 15:32
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سجل سعر صرف دولار السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 33325 و33375 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وذلك بعدما تراوح صباحاً ما بين 33100 و33200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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