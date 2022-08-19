إشكال بين زوجين في كسروان... وإصابتهما بطلقات نارية!

وقع إشكال عائلي في منطقة كسروان بين زوجين تطور إلى إطلاق نار من سلاح حربي أدى الى جرح الزوجة وإصابة الزوج بطلق ناري أطلقه على نفسه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد عملت عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر على نقلهما إلى أحد المستشفيات في جونية.

Advertisement