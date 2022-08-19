باسيل: من يصفنا بالفساد هو الفاسد ونحن "تيار الإعمار"

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أن كل جهة تصف "التيار" بالفساد هي التي تكون فاسدة، وقال: "حزبنا يعيش على الإيجابية وفكرة البناء، ونحن تيار الإعمار والمشاريع التي تبني الدولة".

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وفي خطاب له ضمن مخيم شبابي للتيار الوطني الحر، رأى باسيل أن نتيجة الانتخابات النيابية كانت واضحة في إبراز التمثيل الشعبي، وقال: "نحن أكبر كتلة في المجلس النيابي وأكبر تكتل، ونحنا أكبر حزب سياسي حصل على الأصوات في الانتخابات من كل الطوائف".

وأكمل: "أقول لجماعة فينا وبدنا: إنتو ما فيكن إلا عالأوادم وما بدكن تسقطوا إلا التيار. في مرحلة التسعينيات، باعوا صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف "نكاية" بميشال عون، واليوم يريدون بيع التمثيل الصحيح نكاية بالتيار".

وختم: "قوة شباب التيار هي بوطنيتهم، والقوة ليست بالعضلات والمليشيات والفاسدين".