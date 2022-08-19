توضيح من نقيب الصيادلة.. هذا ما قاله عن حليب الأطفال

علّق نقيب صيادلة لبنان جو سلوم على الأحاديث التي كثرت في الساعات الأخيرة عن تسلم الصيدليات كمية معينة من علب حليب الأطفال.

وفي بيان له، أكد سلوم أن الصيادلة ملتزمون بتسليم المواطنين كل علب الحليب التي أرسلت إليهم، بغضّ النظر عن الكمية المسلمة اليهم والمدة الزمنية التي تكفي حاجة السوق.

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وأضاف: "ظهر من الكشف الجاري على الصيدليات، ـن معدل عدد علب الحليب المسلم حتى الساعة، لا يتجاوز الـ 30 علبة حليب لكل صيدلية، من مختلف الانواع والاعمار، ونأمل أن يتم تسليم المزيد، بما يكفي حاجة المواطنين".