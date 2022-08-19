فاعليات وادي خالد: لإنزال أشد العقوبات بمرتكب جريمة قتل هناء خضر

عقدت فاعليات منطقة وادي خالد ووجهاؤها اجتماعاً في منزل الشيخ أحمد الشيخ وذلك للوقوف عند الجريمة التي أودت بحياة الشابة هناء خضر.

وعقب الاجتماع، أصدرت الفاعليات بياناً شجبت فيه "الجريمة النكراء التي تنبذها كل الشرائع السماوية والشرائع الوضعية التي جرت بحق الشهيدة المظلومة".

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وتوجه البيان إلى الأجهزة الأمنية والقضائية طالباً "أن تقوم بواجبها كاملاً والتوسّع بالتحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة ومحاسبة المجرم وكل من يطاله التحقيق وإنزال أشد العقوبات في حقهم".



وأمل البيان في "أن يكون القضاء اللبناني على قدر المسؤولية تجاه هذه الجريمة البشعة والإسراع في إصدار حكمه العادل".



وختم: "لا يسقط الحق وبخاصة حق الدم، مهما كان الثمن، ولو بعد أربعين عاما".